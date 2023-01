In due dispersi nella parte orientale del Paese dal 6 gennaio

Il gruppo Wagner ha annunciato di aver trovato il corpo di uno dei due volontari britannici, Andrew Bagshaw e Christopher Parry, dichiarati dispersi nell’Ucraina orientale. Non è stato menzionato il nome e non è stato rivelato dove lo hanno trovato, ma hanno riferito in una nota che sul suo corpo sono stati rinveuti documenti appartenenti a entrambi gli uomini. La polizia ucraina aveva dichiarato di essere alla ricerca della coppia scomparsa nell’Ucraina orientale, teatro di pesanti combattimenti tra le forze di Kiev e russe. I due avevano lasciato la città di Kramatorsk per la città di Soledar venerdì mattina e sono stati dichiarati dispersi sabato sera.

