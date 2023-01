I video pubblicati sui social mostrano gli attimi appena successivi all'aggressione subita da sei persone

La stazione parigina Gare du Nord blindata dopo l’aggressione subita da diverse persone con un’arma da taglio. Il responsabile è stato bloccato e ferito a sua volta dagli agenti intervenuti. Secondo il ministero dell’Interno francese Darmanin “è in pericolo” di vita. Decine di agenti sono intervenuti in stazione, come mostra un video pubblicato sui social poco dopo l’attacco. Secondo quanto riportano i media francesi oltre a cinque pendolari c’è anche un agente di polizia tra le persone ferite. L’arma utilizzata sarebbe stata un punteruolo.

