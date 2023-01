E' la Admiral Gorshkov, fregata lunga 130 metri che nel 2019 ha fatto il giro degli oceani percorrendo 35mila miglia nautiche

Mosca prosegue le sue esercitazioni navali nel Mare di Norvegia. Il ministero della Difesa russo ha pubblicato delle immagini che ritraggono l’equipaggio della nave militare Admiral Gorshkov, armata con i missili ipersonici Zircon. La Russia sostiene che questo razzo può eludere le difese aeree occidentali volando a 11.265 km/h. Entrata in servizio nel 2018 dopo lunghe prove, la Admiral Gorshkov è la prima nave della nuova serie di fregate progettate per sostituire i cacciatorpedinieri come componente d’attacco chiave della marina russa. Lunga 130 metri, l’imbarcazione conta 200 membri a bordo e nel 2019 ha fatto il giro degli oceani percorrendo 35mila miglia nautiche.

