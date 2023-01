All'iniziativa parteciperanno 30 ospedali e unità mobili

La Comunità di Madrid ha organizzato una lunga “maratona” di donazione del sangue con lo slogan ‘Madrid Dona il Sangue. Salva vite, dona almeno due volte l’anno’. Da mercoledì 11 fino a sabato 14 gennaio, parteciperanno all’iniziativa 30 ospedali e unità mobili diffusi in tutta la regione, ai quali giovedì si aggiungerà lo speciale dispositivo che sarà installato fino a sabato presso la Real Casa de Correos, sede del governo regionale. L’obiettivo è raggiungere 8.400 sacche di sangue entro la fine della settimana. Tale quantitativo consentirebbe il recupero dei livelli di riserva, attualmente al 60%. Allo stesso modo, coprirebbe in condizioni ottimali il fabbisogno giornaliero di sangue fornito agli ospedali per interventi e cure chirurgiche.

