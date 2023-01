Molte persone hanno invaso le strade e le piazze delle principali città del Paese tra cui San Paolo e Rio de Janeiro

Migliaia di brasiliani sono scesi in piazza nelle principali città del Paese chiedendo severe punizioni nei confronti delle persone che hanno preso d’assalto i palazzi istituzionali a Brasilia. Le manifestazioni più grandi si sono svolte a San Paolo in viale Paulista e a Rio de Janeiro in piazza Cinelândia. Sono 1500 i sostenitori di Jair Bolsonaro che la polizia brasiliana ha arrestato dopo che hanno occupato e distrutto il Congresso, il palazzo presidenziale e la Corte Suprema.

