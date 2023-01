Il 36enne si è recato a Bucarest, in Romania, per appellarsi alla precedente decisione di un giudice di estendere il suo arresto da 24 ore a 30 giorni

L’ex kickboxer Andrew Tate è apparso in tribunale a Bucarest, in Romania, per appellarsi alla precedente decisione di un giudice di estendere il suo periodo di arresto da 24 ore a 30 giorni. L’uomo è accusato di far parte di un gruppo criminale organizzato, traffico di esseri umani e stupro. Tate, statunitense con cittadinanza britannica di 36 anni, con 4,4 milioni di follower su Twitter, è stato inizialmente arrestato il 29 dicembre in un’area a nord della Capitale romena insieme al fratello Tristan, a cui sono state rivolte le stesse accuse di reato.

