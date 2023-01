I manifestanti continuano a chiedere le dimissioni della presidente ad interim Dina Boularte

Ancora disordini in Perù, dove i manifestanti continuano a chiedere le dimissioni della presidente ad interim Dina Boularte. Sono 18 le province in cui si stanno svolgendo le proteste. Tra queste c’è Juliaca, città a Sud del Paese, in cui i cittadini sono scesi in strada chiedendo lo svolgimento di nuove elezioni. Le manifestazioni hanno causato anche la chiusura dell’aeroporto internazionale di Juliaca, mentre nelle regioni centrali e meridionali del Perù, dove i disordini sono più intensi, si sono verificati scioperi e blocchi delle autostrade. La tv di Stato, inoltre, ha condiviso il filmato di un agente di polizia ferito che viene trasportato in aereo in un ospedale di Lima.

