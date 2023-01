I manifestanti chiedono le dimissioni della presidente Dina Boluarte ed elezioni anticipate

Dopo giorni di blocchi sulle strade principali in tutto il Perù, la gente ha iniziato a trovare il modo di continuare a viaggiare, alcuni camminando sulle autostrade per chilometri. I blocchi, soprattutto a Ica, hanno causato lunghe file di auto e camion in panne. I manifestanti vogliono le dimissioni della presidente Dina Boluarte e la chiusura del Congresso, chiedendo anche elezioni anticipate.

