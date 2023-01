La polizia in due garage dopo gli arresti di un 32enne iraniano, e di suo fratello di 25 anni, sospettati di avere preparato un attacco chimico di matrice islamica con cianuro

Gli agenti investigativi della polizia tedesca hanno perquisito due garage utilizzati dall’uomo iraniano arrestato perché sospettato di pianificare un attacco con sostanze chimiche mortali. Il sospetto di 32 anni e suo fratello di 25 anni sono stati arrestati sabato notte a Castrop-Rauxel, nella Germania occidentale, a seguito di una soffiata di funzionari della sicurezza statunitensi. Le autorità affermano che gli uomini sono sospettati di aver pianificato un grave attacco motivato dall’estremismo islamico, per il quale almeno uno di loro avrebbe cercato di procurarsi tossine di cianuro e ricina. Un tribunale di Dortmund domenica sera ha ordinato la custodia dei due fratelli in attesa della formalizzazione dei capi d’accusa, hanno dichiarato i pubblici ministeri di Duesseldorf in una nota. I due sono sospettati di cospirazione per omicidio, un’accusa che può comportare una pena detentiva da tre a 15 anni.

I pubblici ministeri hanno detto domenica che durante una prima perquisizione della casa del principale sospettato non sono state trovate sostanze tossiche. Oggi gli inquirenti hanno riferito di aver scoperto che il sospetto utilizzava due garage nel cortile di una casa a Castrop-Rauxel, che sono stati anche perquisiti con l’aiuto di analisti addestrati a trattare con possibili sostanze pericolose. Al momento non è ancora chiaro quanto fossero avanzati i piani per un attentato e se i sospetti avessero scelto un obiettivo specifico.

Durante le indagini in corso su due iraniani sospettati di pianificare un attentato con tossine di cianuro e ricina, questa mattina le autorità della Renania settentrionale-Vestfalia hanno trovato un pacco sospetto. Secondo quanto riporta Der Spiegel, gli agenti di polizia hanno trovato il pacco durante una perquisizione in un garage a Castrop-Rauxel. Un vicino di casa di uno dei due fratelli arrestati ha fornito l’indirizzo del garage, secondo fonti vicine alle autorità di sicurezza. Inoltre, le autorità hanno ricevuto informazioni su una possibile trappola esplosiva in un altro garage che sarebbe stato utilizzato dai due fratelli. L’area interessata è stata parzialmente evacuata e transennata mentre le indagini sono in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata