La solidarietà espressa dalla premier dopo le irruzioni nelle sede istituzionali

“Quanto accade in Brasile non può lasciarci indifferenti. Le immagini dell’irruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e incompatibili con qualsiasi forma di dissenso democratico. È urgente un ritorno alla normalità ed esprimiamo solidarietà alle Istituzioni brasiliane”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Condanno l’assalto alla democrazia e al trasferimento pacifico del potere in Brasile. Le istituzioni democratiche del Brasile hanno il nostro pieno sostegno e la volontà del popolo brasiliano non deve essere compromessa. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con Lula”. Così su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

“Inorridito dagli atti di violenza e dall’occupazione illegale del quartiere governativo di Brasilia da parte di estremisti violenti oggi. Pieno supporto a Lula e al suo governo, al Congresso e alla Corte suprema federale. La democrazia brasiliana prevarrà sulla violenza e sull’estremismo”. Lo ha scritto su twitter Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera.

