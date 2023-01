È atterrato all’aeroporto di Shangai, proveniente da Auckland, il primo volo internazionale in arrivo in Cina dopo che la revoca dell’obbligo di quarantena per i viaggiatori in arrivo dall’estero. Sul volo c’erano 280 passeggeri il cui unico obbligo è quello di mostrare un tampone negativo effettuato nelle 48ore precedenti all’imbarco. All’aeroporto internazionale di Pechino sono invece arrivati ben otto voli dall’estero. Un numero destinato a crescere secondo le autorità cinesi anche in vista del capodanno lunare che si festeggerà alla fine di questo mese.

