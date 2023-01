Scontri a Brasilia con la polizia che usa ordigni stordenti e lacrimogeni

Centinaia di sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno sfondato il blocco istituito dalla Polizia Militare e hanno invaso la rampa e l’area superiore del palazzo del Congresso Nazionale a Brasilia. Le forze dell’ordine stanno usando ordigni stordenti e lacrimogeni per cercare di contenere i manifestanti. Le immagini che circolano sui social ricordano molto quelle dell’assalto a Capitol Hill. L’ex presidente, sconfitto da Lula alle ultime presidenziali, si trova attualmente negli Stati Uniti. E Lula non è a Brasilia. “Questo assurdo tentativo di imporre la volontà con la forza non prevarrà”, assicura il ministro della Giustizia brasiliana Flavio Dino, in un post sul proprio account Twitter.

