Alcuni cittadini sono intervenuti per ripulire e ripristinare la normalità nella città di Culiacán

I residenti di Culiacán si sono svegliati con le strade piene di veicoli bruciati e negozi saccheggiati, dopo che un gruppo criminale organizzato ha preso d’assalto la città come rappresaglia per la detenzione di Ovidio Guzman, il figlio del signore della droga Joaquin “El Chapo” Guzman. Alcuni sono intervenuti per ripulire e ripristinare la normalità dopo l’operazione che ha scatenato scontri a fuoco nelle strade della città.

