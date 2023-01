La presidente del Parlamento europeo: "Otto anni fa, dodici persone sono state uccise da chi vedeva la libertà come un nemico"

“Otto anni fa, dodici persone sono state uccise da chi vedeva la libertà come un nemico. Non dimenticheremo mai le scene di Charlie Hebdo. Non dimenticheremo mai ciò che hanno rappresentato. Non li dimenticheremo mai. La libertà è il fondamento delle nostre società”. Lo ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Il y a 8 ans, 12 personnes étaient assassinées par ceux qui voyaient en la liberté un ennemi. Nous n’oublierons jamais les scènes de #CharlieHebdo. Nous n’oublierons jamais ce qu’ils représentaient. Nous ne les oublierons jamais. La liberté est le fondement de nos sociétés. pic.twitter.com/aDY2LvkEc2 — Roberta Metsola (@EP_President) January 7, 2023

