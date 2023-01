Il giornale satirico di Parigi ha pubblicato alcune caricature della Guida suprema Ali Khamenei, il 7 gennaio del 2015 la redazione fu vittima di un attentato di Al-Qaeda in cui morirono 12 giornalisti

Il governo iraniano chiude l’Istituto francese di ricerca in Iran (IFRI) a seguito della pubblicazione delle vignette sulla Guida suprema Ali Khamenei da parte del giornale satirico francese Charlie Hebdo. Lo annuncia il ministero degli Esteri iraniano con un comunicato pubblicato sul suo sito, in cui si dice che si tratta del “primo passo”.

Le numéro de la semaine est à retrouver chez votre marchand de journaux ou sur https://t.co/5SPrx5RObP ! pic.twitter.com/zdhEXXzVy5 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 4, 2023

Ieri il settimanale Charlie Hebdo ha pubblicato un’edizione speciale dedicata alle proteste in Iran che contiene diverse caricature dell’ayatollah Khamenei, un numero con il quale il giornale ha voluto ricordare l’anniversario dell’attentato di Al-Qaeda di cui fu vittima il 7 gennaio del 2015, quando un commando armato fece irruzione in redazione provocando 12 morti. “L’atto ingiurioso e indecente di una testata francese nel pubblicare vignette contro le autorità religiose e politiche non sarà efficace senza una risposta decisa”, aveva replicato ieri il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian, e successivamente era stato convocato l’ambasciatore francese presso la Repubblica islamica dell’Iran, Nicolas Roche.

