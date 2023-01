Erano in corso le riprese di un video musicale del rapper French Montana

Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria dopo un alterco fuori da un ristorante a Miami Gardens, in Florida. Almeno 10 i colpiti secondo la stampa locale. Gli spari – riferisce un testimone – sono avvenuti durante le riprese del video musicale del rapper French Montana. In corso le indagini.

