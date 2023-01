Il presidente russo ha imposto alle sue forze armate di osservare un cessate il fuoco per il Natale ortodosso

Gli ucraini hanno reagito con sospetto all’annuncio del cessate il fuoco fatto dal presidente russo Vladimir Putin. Il leader di Mosca ha ordinato alle sue forze armate di osservare un cessate il fuoco di 36 ore in Ucraina questo fine settimana per la festività del Natale russo-ortodosso, la prima mossa di tregua così radicale in una guerra che dura da quasi 11 mesi. I funzionari ucraini hanno liquidato le mosse di pace russe come un gioco di tempo per riorganizzare le forze e prepararsi a nuovi attacchi.

