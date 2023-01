Il Pontefice ha salutato le diverse delegazioni internazionali giunte in Vaticano per i funerali di Ratzinger

Papa Francesco ha salutato le delegazioni internazionali giunte in Vaticano per i funerali del Papa emerito Benedetto XVI. Il pontefice ha salutato e parlato brevemente con il presidente italiano, tedesco e polacco, i reali del Belgio e l’ex regina di Spagna. Stringendo la mano al presidente polacco Andrzej Duda, Francesco lo ha ringraziato “per quello che fate per l’Ucraina“. Solo l’Italia e la Germania sono state invitate a inviare delegazioni ufficiali, mentre altri leader sono venuti a titolo privato. Tra questi, diversi capi di Stato, almeno quattro primi ministri e due delegazioni di rappresentanti reali. Inoltre, una schiera di patriarchi si è unita a 125 cardinali nelle poltrone a lato dell’altare.

