Il cessate il fuoco è in vigore dalle 12 (ora di Mosca) fino alla mezzanotte

È iniziata la tregua annunciata dal presidente russo Vladimir Putin, in occasione del Natale ortodosso. La tregua è in vigore dalle 12 (ora di Mosca) fino alla mezzanotte.

Le forze armate dell’Ucraina (AFU) hanno sparato contro Donetsk esattamente alle 12 ora di Mosca, “quando è entrata in vigore la tregua annunciata dalla Federazione Russa”. Il fuoco è stato sparato da pezzi di artiglieria in stile NATO da 155 millimetri, ha detto venerdì l’ufficio di rappresentanza della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento delle questioni relative ai crimini di guerra dell’Ucraina. Lo ha riferito lufficio di rappresentanza della Dpr, citati dall’agenzia di stampa russa Tass.

Sirene antiaereo sono risuonate in gran parte dell’Ucraina per il decollo di due caccia e di un A-50U Awacs dalla Bielorussia. Lo riporta l’agenzia di stampa Ucraina Unian.

Secondo gli ucraini si tratta di “una trappola cinica”, che non deve essere assecondata. A esplicitare ancora meglio il pensiero di Kiev è Mikhaylo Podolyak, influente consigliere del presidente Zelensky, che detta le condizioni: “Primo: l’Ucraina non attacca il territorio straniero e non uccide i civili come fa la Russia.L’Ucraina distrugge solo i membri dell’esercito di occupazione sul suo territorio. Secondo: la Russia deve lasciare i territori occupati, solo allora avrà una ‘tregua temporanea'”

First. Ukraine doesn’t attack foreign territory & doesn’t kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a “temporary truce”. Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023