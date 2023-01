Il principe ha rivelato nel suo libro di memorie di averne uccisi 25 durante il periodo nell'esercito britannico definendoli "pezzi degli schacchi"

Le parole del principe Harry, che nel suo memoir ha raccontato di aver ucciso nei suoi anni nell’esercito 25 talebani affermando di non considerarli “persone” ma “pezzi degli scacchi”, un numero “che non mi riempie di soddisfazione ma non mi imbarazza”, fanno infuriare il leader talebano Anas Haqqani.

1/3- Mr. Harry! The ones you killed were not chess pieces, they were humans; they had families who were waiting for their return. Among the killers of Afghans, not many have your decency to reveal their conscience and confess to their war crimes. pic.twitter.com/zjDwoDmCN1

— Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) January 6, 2023