L’equipaggio di una motovedetta della guardia costiera greca ha sparato colpi di avvertimento per allontanare una nave della guardia costiera turca che stava cercando di speronarla nel Mar Egeo orientale. Lo hanno riferito le autorità di Atene. Una dichiarazione della guardia costiera greca afferma che “l’equipaggio ha sparato colpi di avvertimento in un settore sicuro e la nave della guardia costiera turca si è ritirata” verso la costa di Ankara. La guardia costiera ha detto che i colpi sono stati sparati in aria. L’incidente è avvenuto a sud-est dell’isolotto greco di Farmakonissi e, secondo la guardia costiera greca, a 1.5 miglia nautiche all’interno delle acque territoriali della Grecia.

