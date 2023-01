Zelensky annuncia l'arrivo di altri aiuti da parte di Macron. Colloqui anche con il primo ministro danese

L’Ucraina riceverà nuovi carri armati da parte della Francia. L’annuncio arriva da Volodymyr Zelensky nel suo quotidiano videomessaggio serale. Il presidente ucraino ringrazia Emmanuel Macron per il sostegno e afferma: “Questo è un chiaro segnale per tutti gli altri partner. Non c’è alcun motivo razionale per cui i carri armati occidentali non siano stati ancora forniti all’Ucraina. Questo è molto importante per ripristinare la sicurezza e la pace”. Zelensky, inoltre, ha parlato con il primo ministro danese, Mette Frederiksen, informandola della situazione attuale sul fronte e dell’ondata di aggressioni che Mosca starebbe pianificando per i prossimi mesi.

