Si tratta di razzi da crociera ipersonici Zircon. Il presidente russo: "Un'arma così potente permetterà alla Russia di difendersi"

Vladimir Putin ha dichiarato che una nave da guerra è stata inviata al fronte con nuovi missili da crociera ipersonici Zircon, che secondo lui “non hanno equivalenti” in altri Paesi. Il presidente russo ha dato l’annuncio durante un incontro in videochiamata con il Ministro della Difesa Sergey Shoigu e il Comandante della nave Admiral Gorshkov, Igor Krokhmal. “Sono sicuro che un’arma così potente permetterà alla Russia di difendersi da potenziali minacce esterne e contribuirà a proteggere gli interessi nazionali del nostro Paese”, ha dichiarato Putin. Già l’anno scorso aveva affermato che Zircon era in grado di volare a una velocità nove volte superiore a quella del suono, con un raggio d’azione di 1.000 chilometri.

