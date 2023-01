Pasta, farina, riso per gli abitanti in difficoltà

Prosegue il viaggio della carovana di aiuti partita da Torino per l’Ucraina, e giunta a Mykolaiv. In questi giorni, dalle 10 alle 13, poi dalle 14 alle 16.30, sono stati consegnati i pacchi di aiuti alle 700 famiglie che si sono presentate nel centro di smistamento di Mykolaiv. In ogni pacco 5 chili di farina, 2 chili di pasta, 4 scatolette di carne, una di fagioli, un olio di semi. Ad aiutare nello smistamento i ragazzi dell’associazione torinese Acmos, partiti prima di Capodanno da Torino, che si sono uniti anche ai membri di Operazione Colomba che operano in loco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata