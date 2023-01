Scuole chiuse nella capitale dove gli abitanti sono invitati a rimanere in casa

Le scuole rimangono chiuse a Teheran e in molte altre città dell’Iran a causa della cappa di smog che sovrasta i cieli del Paese. Nella capitale gli abitanti sono invitati a rimanere in casa: molti accusano il governo per aver bruciato il mazut, un olio combustibile pesante e di bassa qualità utilizzato nelle centrali elettriche al posto del gas naturale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata