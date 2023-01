Cittadini manifestano a Lima dopo la rivolta sociale seguita al brusco cambio di governo Castillo-Boluarte

Centinaia di persone hanno marciato a Lima, capitale del Perù, per chiedere la fine della violenta rivolta sociale seguita a un brusco cambio di governo. La Presidente del Paese Dina Boluarte aveva preso il posto di Pedro Castillo dopo che quest’ultimo aveva cercato di sciogliere il Congresso in vista del terzo tentativo di impeachment da parte dei parlamentari. Il Perù così, preda di un’ondata di proteste, si appresta a indire elezioni anticipate per aprile 2023, nel tentativo di disinnescare una crisi politica nazionale. Originariamente erano previste per il 2026.

