Le creature giganti hanno sfilato davanti al presidente Gabriel Boric

Un esercito di gonfiabili giganti per le strade della capitale cilena Santiago: lucertoloni, astronavi volanti e altre creature hanno sfilato davanti, tra gli altri, al presidente cileno Gabriel Boric, che ha osservato dal balcone del palazzo presidenziale. L’evento per promuovere il debutto dello spettacolo “Saurian and the Witnesses of Outer Space”, in tour nel Paese.

