Foto da Facebook

Fabio Campagnola, 51 anni, è stato ucciso a Praia de Frances davanti alla sua gelateria

Un imprenditore italiano di 51 anni, Fabio Campagnola, è stato ucciso in Brasile a Praia de Frances nella località turistica di Marechal Deodoro in Alagoas. Lo riportano i media brasiliani. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, che aveva un figlio di 7 anni con una donna brasiliana, è stato ucciso davanti alla sua gelateria dopo una lite per futili motivi dovuta al posizionamento di un carretto di churros. Campagnola avrebbe litigato con un ex militare in pensione ora proprietario di un B&B a Praia de Frances. La moglie dell’uomo sarebbe stata arrestata per aver incoraggiato il marito a commettere l’omicidio. L’italiano sarebbe stato raggiunto da due colpi di pistola. Il servizio di emergenza sanitario avrebbe effettuato vari tentativi di rianimazione sul posto ma senza esito.

