A Capodanno sarebbero stati trovati "in stato anomalo a causa del consumo di alcol"

Arresti in Iran per un party di Capodanno con alcol. Alcuni calciatori in attività e alcuni ex calciatori di una delle squadre di spicco di Teheran sono stati arrestati ieri sera durante una festa mista a Damavand, in Iran. Lo riferisce l’agenzia Tasnim aggiungendo che “alcuni di questi erano in uno stato anomalo a causa del consumo di alcol”. Stando a quanto riportato, la polizia è intervenuta dopo una segnalazione dei vicini.

