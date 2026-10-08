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giovedì 8 ottobre 2026

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Torino, tram deraglia dopo scontro con furgone e abbatte albero

Torino, tram deraglia dopo scontro con furgone e abbatte albero
Tram della linea 16 urtato da un furgone deraglia in corso einaudi angolo corso galilleo ferraris, danneggiando alcune auto parcheggiate – giovedì 08 ottobre 2026. ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Redazione
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Tram della linea 16 urtato da un furgone deraglia in corso einaudi angolo corso galilleo ferraris, danneggiando alcune auto parcheggiate - giovedì 08 ottobre 2026. ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Tram della linea 16 urtato da un furgone deraglia in corso einaudi angolo corso galilleo ferraris, danneggiando alcune auto parcheggiate - giovedì 08 ottobre 2026. ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Tram della linea 16 urtato da un furgone deraglia in corso einaudi angolo corso galilleo ferraris, danneggiando alcune auto parcheggiate - giovedì 08 ottobre 2026. ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Tram della linea 16 urtato da un furgone deraglia in corso einaudi angolo corso galilleo ferraris, danneggiando alcune auto parcheggiate - giovedì 08 ottobre 2026. ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Tram della linea 16 urtato da un furgone deraglia in corso einaudi angolo corso galilleo ferraris, danneggiando alcune auto parcheggiate - giovedì 08 ottobre 2026. ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Tram della linea 16 urtato da un furgone deraglia in corso einaudi angolo corso galilleo ferraris, danneggiando alcune auto parcheggiate - giovedì 08 ottobre 2026. ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Tram della linea 16 urtato da un furgone deraglia in corso einaudi angolo corso galilleo ferraris, danneggiando alcune auto parcheggiate - giovedì 08 ottobre 2026. ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)

Intervento di soccorso questa mattina in corso Einaudi a Torino da parte dei vigili del fuoco per un incidente tra un tram e un furgoncino. In seguito allo scontro, il mezzo pubblico è deragliato colpendo alcune vetture in sosta. Le squadre dei pompieri sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e verificare la presenza di eventuali feriti.Quattro passeggeri del tram sono stati visitati dal personale del soccorso sanitario in codice verde

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