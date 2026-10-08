Torino, tram deraglia dopo scontro con furgone e abbatte albero

Intervento di soccorso questa mattina in corso Einaudi a Torino da parte dei vigili del fuoco per un incidente tra un tram e un furgoncino. In seguito allo scontro, il mezzo pubblico è deragliato colpendo alcune vetture in sosta. Le squadre dei pompieri sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e verificare la presenza di eventuali feriti.Quattro passeggeri del tram sono stati visitati dal personale del soccorso sanitario in codice verde.