Il presidente: "Sistemi di difesa sono più forti che mai"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze del suo Paese “mantengono posizioni” nel Donbass e addirittura “avanzano gradualmente” in alcune aree. “Bakhmut, Soledar, Kreminna… in generale, manteniamo le nostre posizioni”, ha detto durante il suo discorso notturno da Kiev. “Ci sono anche aree del fronte in cui stiamo gradualmente avanzando”, ha aggiunto. Zelensky ha anche elogiato i sistemi di difesa aerea ucraini che, secondo lui, sono “più forti che mai”. Ha promesso che i sistemi diventeranno “ancora più forti” e “ancora più efficaci” nel nuovo anno. “Garantiranno la sicurezza non solo per il nostro Paese ma anche per l’intero continente”, ha affermato.

