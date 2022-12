Il leader ucraino: "Il prezzo della schiavitù è ancora più alto". Kiev chiede l'espulsione della Russia dall'Onu

Nuovo messaggio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che su Telegram manda parole d’incoraggiamento ai propri concittadini. “La verità illumina il nostro cammino. La conosciamo. La proteggiamo. La libertà ha un prezzo elevato ma quello della schiavitù è ancora più alto”, ha scritto il leader di Kiev “In questa battaglia, abbiamo un’arma potente ed efficace. Il martello e la spada del nostro spirito e della nostra coscienza. Virtù che ci spingono a compiere buone azioni e vincere il male”, aggiunge.

Nel frattempo “l’Ucraina chiede di espellere la federazione russa dall’Onu”. A scriverlo è il vicepresidente del parlamento ucraino, Oleksandr Korniyenko, via Twitter. “La Russia occupa territori stranieri”, si legge nel tweet, “occupa seggi nelle organizzazioni internazionali. L’adesione della Russia all’Onu è illegittima. L’Ucraina non resterà in silenzio“.

Ukraine calls to expel the russian federation from the @UN. russia occupies foreign territories, russia occupies seats in international organizations. russia’s membership in the #UN is illegitimate. Ukraine will not be silent. https://t.co/MhXA537YLg

