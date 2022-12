Una vigilia in sordina visto che la guerra che ancora divampa nel Paese

In tantissimi si sono riuniti alla stazione ferroviaria di Kiev per dare il benvenuto al nuovo anno. Per milioni di ucraini, molti dei quali sotto i bombardamenti russi e alle prese con carenze di energia elettrica e di acqua, i festeggiamenti per il nuovo anno saranno in sordina, mentre la guerra, che dura da 10 mesi, continua senza vedere la fine. Ma per alcune famiglie la vigilia del nuovo anno è un’occasione per riunirsi, anche se per poco, dopo mesi di lontananza. Con i soldati che tornano a casa per qualche giorno è il momento di ritrovare i propri compagni o i propri figili.

