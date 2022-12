Erano stati accoltellati a morte in una casa vicino al campus della Pennsylvania orientale

Un sospettato per l’uccisione di quattro studenti dell’Università dell’Idaho è stato arrestato nella Pennsylvania orientale. Si tratta di Bryan Christopher Kohberger, 28 anni. Lo ha riferito un funzionario delle forze dell’ordine all’Associated Press, che ha parlato a condizione di anonimato. Gli studenti, Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle e Ethan Chapin, sono stati accoltellati a morte in una casa in affitto vicino al campus nelle prime ore del mattino del 13 novembre.

