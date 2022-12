L'ex kickboxer, protagonista di una lite social con Greta Thunberg, accusato di stupro e tratta di esseri umani

L’arresto di Andrew Tate nel video della polizia romena che ha ripreso il blitz notturno, nella zona di Ilfov, a nord di Bucarest. L’influencer anglo-americano ed ex kickboxer è accusato di traffico di esseri umani e stupro, secondo quanto riportato dai media locali. Solo il giorno precedente l’arresto era stato protagonista di un polemico botta e risposta via social con Greta Thunberg.

Il video dell’irruzione delle forze dell’ordine, che non citano mai il nome di Tate, mostra anche diverse auto sportive, mazzette di denaro e una pistola. Oltre all’ex combattente professionista sono stati fermati anche il fratello e altri cittadini romeni: secondo gli investigatori i due britannici reclutavano donne che venivano sottoposte ad “atti di violenza fisica e coercizione mentale”, sfruttate sessualmente dai membri del gruppo e costrette a recitare in film pornografici. I sospetti sono stati trattenuti per 24 ore.

