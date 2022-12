Ancora piena emergenza freddo nello Stato di New York

Ancora piena emergenza negli Usa per la tempesta artica che ha causato diversi decessi nella zona di Buffalo. La Guardia Nazionale è andata casa per casa nella città dello Stato di New York per controllare le condizioni delle persone rimaste senza energia durante la tempesta più forte della zona da decenni: le autorità temono di trovare altre vittime tra la neve che si scioglie. Sono già stati segnalati più di sessanta morti.

