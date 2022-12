Il ministro degli Esteri russo: "È chiaro che Kiev non è pronta al dialogo"

“Proponendo idee e ‘formule di pace’ di ogni tipo, Zelensky coltiva l’illusione di ottenere, con l’aiuto dell’Occidente, il ritiro delle nostre truppe dal territorio russo nel Donbass, in Crimea, a Zaporizhzhia e nella regione di Kherson, il pagamento di risarcimenti da parte della Russia, l’apparizione ‘di colpevolezza nei tribunali internazionali’ e simili”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista a Ria Novosti. “È chiaro che Kiev non è pronta al dialogo”, ha aggiunto, “naturalmente, non parleremo con nessuno in questi termini”.

