Serbi rimuovono le barricate

Inizierà oggi la rimozione da parte della Serbia delle barricate alzate tra lunedì e martedì dopo l’arresto, il 10 dicembre scorso, dell’ex ufficiale serbo Dejan Pantic, ora ai domiciliari. Lo ha annunciato nella tarda serata di mercoledì il presidente serbo Aleksandar Vucic, dopo aver trovato un accordo con i leader del Kosovo in una riunione notturna sulla crisi tra i due Paesi. “Entro 24-48 ore le barricate saranno rimosse”, ha detto, “questo non è un processo semplice e non può essere fatto in due ore, come alcuni immaginavano”.

