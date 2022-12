Tre persone uccise in una sparatoria da un 69enne, accusato di omicidio a sfondo razziale

Membri della comunità curda francese hanno tenuto una marcia silenziosa a Parigi per ricordare le tre vittime uccise in una sparatoria in un centro culturale curdo nel cuore della capitale. Il killer è un 69enne, accusato anche di omicidio a sfondo razziale.

