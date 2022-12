La 26enne Elle Edwards colpita da un proiettile vagante

(LaPresse) – E’ morta a 26 anni la sera della vigilia di Natale mentre era in un pub a bere con le amiche. E’ accaduto a Wallasey, vicino a Liverpool. Elle Edwards è stata colpita da un proiettile vagante e ora amici e familiari la ricordano con fiori e messaggi davanti al locale dove ha perso la vita. Altre 4 persone sono rimaste ferite. La polizia ha arrestato un 30enne per omicidio e tentato omicidio e successivamente una 19enne per sospetto concorso in omicidio. Gli inquirenti ritengono che Elle non fosse l’obiettivo dell’uomo che ha aperto il fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata