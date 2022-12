L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Volker Turk contro il decreto imposto dal governo talebano che vieta la presenza femminile all'interno delle ong

Il decreto imposto dal governo talebano che vieta alle donne afghane di lavorare nelle ong “avrà conseguenze terribili per le donne e per tutto il popolo afghano”. Lo ha affermato l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Volker Turk, in una dichiarazione rilasciata a Ginevra.

“Queste restrizioni insondabili imposte a donne e ragazze”, ha aggiunto Turk, “non solo aumenteranno le sofferenze di tutti gli afghani ma, temo, rappresenteranno un rischio anche al di là dei confini dell’Afghanistan“. “Nessun Paese può svilupparsi e sopravvivere socialmente ed economicamente se metà della sua popolazione ne è esclusa”, ha continuato Turk, sottolineando che il divieto per le donne di lavorare per le ong priverà loro e le loro famiglie del reddito e del diritto di “contribuire positivamente” allo sviluppo del Paese.

