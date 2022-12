I talebani al potere hanno deciso di vietare alle donne di lavorare in organizzazioni umanitarie internazionali e locali

Save the Children e due ong, cioè Norwegian Refugee Council e CARE, hanno sospeso le loro operazioni in Afghanistan a seguito della decisione dei talebani al potere di vietare alle donne di lavorare in ong internazionali e locali. Il divieto delle donne nelle ong è stato introdotto con la motivazione che le donne non indossavano correttamente il velo islamico.

“Devastated that the authorities in #Afghanistan have decided to suspend women’s right to work in NGOs. I have seen firsthand how essential our female staff are to our humanitarian response.” Inger Ashing @SaveCEO_Intl @save_children @Save_globalnews https://t.co/O44eDXEUzN

— Save the Children Global Media (@Save_GlobalNews) December 24, 2022