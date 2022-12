I giovani scout hanno consegnato ai militari la 'Luce della Pace' di Betlemme

Decine di soldati ucraini hanno celebrato il giorno di Natale in una chiesa della città nord-orientale di Kharkiv. L’organizzazione scout ucraina “Plast” ha consegnato al personale militare la Luce della Pace di Betlemme. Dopo la funzione nella chiesa di Ioan Bogoslov, i soldati hanno portato la fiamma nella loro posizione al fronte. La fiamma, che simboleggia la pace, viene accesa nel luogo di nascita di Gesù Cristo e ogni anno gira per diversi Paesi in vista del Natale. Prima di arrivare a Kharkiv, il Presidente Volodymyr Zelensky aveva ricevuto l’iconica lampada a Kiev. La tradizione di passare la Luce della Pace di Betlemme è iniziata in Austria nel 1987.

