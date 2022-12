Il presidente russo in un'intervista: "Siamo nella direzione giusta, proteggiamo interessi nazionali"

“Siamo pronti a negoziare con tutti i partecipanti a questo processo” sulla base di “alcuni risultati accettabili. Non siamo noi a rifiutare i negoziati, ma loro”. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista ripresa da Ria novosti. “Penso che stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo proteggendo i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, la nostra gente” aggiunge il leader del Cremlino in cui fa presente che secondo lui non ci si stia avvicinando a “una linea pericolosa”. E – aggiunge il presidente russo – “semplicemente non abbiamo altra scelta che proteggere i nostri cittadini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata