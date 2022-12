L'appello di Bergoglio durante l'Angelus di Santo Stefano

“Rinnovo il mio augurio di pace nelle famiglie, nelle comunità parrocchiali e religiose, nei movimenti, nelle associazioni e per le popolazioni tormentate dalla guerra”. Così Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro.“Pace per la cara e martoriata Ucraina – aggiunge Bergoglio – Ci sono tante bandiere dell’Ucraina qui. Chiediamo la pace per questo popolo martoriato”.

