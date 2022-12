Il presidente russo: "Proteggiamo gli interessi nazionali. Siamo pronti a negoziare ma Kiev rifiuta"

“Penso che stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo proteggendo i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, la nostra gente”. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista ripresa da Ria novosti in cui fa presente che secondo lui non ci si stia avvicinando a “una linea pericolosa”.

E – aggiunge Putin – “semplicemente non abbiamo altra scelta che proteggere i nostri cittadini“.

“Siamo pronti a negoziare con tutti i partecipanti a questo processo” sulla base di “alcuni risultati accettabili. Non siamo noi a rifiutare i negoziati, ma loro” aggiunge il presidente russo Vladimir Putin.

“In un modo o nell’altro, siamo stati costretti a resistere – rileva il leader di Mosca – per le persone che vivono in questi territori, abbiamo dovuto sostenere la scelta” della Crimea, “tutto è iniziato con questo”.

Secondo l’inquilino del Cremlino “la politica degli avversari geo-politici” punta “a separare la Russia. Dividi et impera, hanno sempre cercato di farlo, ci stanno provando ora, ma il nostro obiettivo è qualcos’altro: unire il popolo russo”.

