Il messaggio su Twitter di Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente Zelensky

La Russia non vuole negoziati. Lo scrive su twitter Mykhailo Podolyak – consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy – rispondendo a Vladimir Putin che aveva detto di come Mosca fosse pronta a negoziare ma che a rifiutare erano gli ucraini.

Putin needs to come back to reality.

1. Russia single-handedly attacked Ukraine and is killing citizens. There are no other “countries, motives, geopolitics”

2. Russia doesn’t want negotiations, but tries to avoid responsibility. This is obvious, so we are moving to the Tribunal.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 25, 2022