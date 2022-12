Le sirene suonano in tutto il Paese per l'arrivo di un raid aereo

Allarme aereo la mattina di Natale in Ucraina, per possibili attacchi missilistici da parte della Russia. Secondo quanto riportano l’Unian e il Pravda le sirene hanno iniziato a suonare in tutto il Paese per l’arrivo di un raid aereo su tutto il territorio.

