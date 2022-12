Celebrazioni nella capitale sotto attacco alla Vigilia

(LaPresse) – Mentre risuonano le sirene di allarme, a Kiev il Teatro dell’Opera della capitale dell’Ucraina ha organizzato un concerto di Natale nei sotterranei della struttura, nella sera della Vigilia. Durante lo spettacolo gli artisti hanno suonato una versione in ucraino di ‘Jingle Bell Rock’ e di altri classici natalizi. Molti ucraini per segnare una differenza con la Chiesa Ortodossa russa quest’anno celebrano il Natale il 25 dicembre e non il 7 gennaio, come da tradizione delle chiese orientali e ortodosse che seguono il calendario giuliano.

