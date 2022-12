L'evento si ripete ogni anno il 25 dicembre

Decine di londinesi si sono tuffati nelle fresche acque del lago Serpentine di Hyde Park domenica per l’annuale nuotata del giorno di Natale. Il Serpentine Swimming Club ospita ogni anno il 25 dicembre la Peter Pan Cup, che vede i nuotatori di tutte le età impegnati in una nuotata di 100 metri. Nonostante le temperature dell’acqua siano di circa 4-5 gradi, l’evento è cresciuto in popolarità negli ultimi anni.

